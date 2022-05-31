Рішення назрівало давно, – Веніславський про звільнення Денісової та її заміну

Сьогодні, 31 травня, українські депутати висловили недовіру Людмилі Денісовій та звільнили її з посади уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Таке рішення назрівало вже давно.

Чому звільнили Денісову

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону новин розповів народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він зауважив, що сумніви з'явилися вже після перших публічних заяв Денісової на початку повномасштабної війни.

Докладніше Денісову звільнили з посади омбудсмена

За словами Веніславського, деякі заяви вже колишньої омбудсменки, могли допомагати ворогу. До прикладу, після того, як Денісова розповіла, де в тимчасово окупованому Херсоні ховаються діти, окупанти розшукали їх і наразі їхня доля невідома. Подібних ситуацій було чимало.

Фактично пані Денісова замість того, щоб професійно виконувати свої функції з захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина, особливо в такий складний період війни, почала робити дивні політико-орієнтовані заяви,

– сказав Веніславський.

Він зауважив, що питання звільнення Денісової тривалий час обговорювали в колах депутатів і нарешті фіналізували. У воєнний час посада уповноваженого з прав людини є особливою важливою.

Зокрема, організацією гуманітарних коридорів та евакуацією мирного населення мала б займатися саме ця людина. Тим паче міжнародні стандарти в галузі діяльності омбудсмена як важливого інституту дозволяють використовувати дуже широкий арсенал, зокрема і міжнародні контакти та співробітництво. Натомість з 24 лютого ці обов'язки фактично виконувала міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Коли з'явиться новий омбудсмен

Хто замінить Людмилу Денісову на місці омбудсмена – поки невідомо. Згідно з Законом України про уповноваженого Верховної Ради з прав людини, відбудеться конкурс на цю вакантну посаду.

Веніславський розповів, що це доволі тривалий процес. За найоптимістичнішими очікуваннями новий омбудсмен з'явиться протягом 1 – 2 місяців. Однак функції уповноваженого з прав людини будуть виконуватися і під час цього "перехідного" періоду, адже в цій галузі є цілий апарат, який працює, незалежно від наявності чи відсутності очільника.

Там є кому займатися цими справами. Ціла низка посадових осіб у структурі уповноваженого може ефективно виконувати ті технічні питання, які на сьогодні має виконувати уповноважений,

– пояснив нардеп.

Разом з тим він зауважив, що особисто він наразі не знає можливих кандидатів на посаду омбудсмена, які заслуговували б на довіру у цьому питанні.

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