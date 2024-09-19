Рішення Північного апеляційного суду на користь банку "Альянс" – спроба вкрасти у держави кошти

У вівторок, 17 вересня, судді Північного апеляційного господарського суду на чолі з суддею С. Гончаровим прийняли скандальне рішення, яким поставили під сумнів отримання НЕК Укренерго 1,2 мільярда боргу від банку "Альянс" за банківською гарантією.

Суд залишив в силі рішення першої інстанції про визнання банківської гарантії такою, що не підлягає виконанню. Деталі – у матеріалі.

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Що відомо про справу

Судова справа щодо відмови банку "Альянс" виплачувати НЕК Укренерго 1,2 мільярда гривень триває вже третій рік. Навесні 2022 року НЕК Укренерго звернувся до банку з вимогою сплатити кошти за банківською гарантією, виданою приватному енерготрейдеру ТОВ "Юнайтед Енерджі" – банк від виконання своїх зобов’язань відмовився.

В грудні 2022 року НЕК Укренерго в судовому порядку довів справедливість своїх вимог до банку "Альянс". Втім в Північному апеляційному суді зробили все, щоб це рішення досі не набрало чинності – 21 місяць різні суддівські колегії не можуть, або, радше, не хочуть розглядати справу.

Таке затягування судового процесу дало час банку "Альянс" оскаржити свої гарантійні зобов’язання перед державною компанією в цілому – вже весною 2024 року Господарський суд міста Києва визнав видану банком гарантію такою, що не підлягає виконанню.

Оскарження даного рішення з боку НЕК Укренерго та державного регулятора у сфері енергетичних послуг НКРЕКП не дало результатів. Судді Північного апеляційного господарського суду О.Тищенко та М.Яковлєв на чолі з С.Гончаровим відмовили НКРЕКП у залучені до справи, а НЕК Укренерго в задоволені апеляційної скарги.

Наслідки рішення Північного апеляційного суду на користь банку "Альянс"

Фактично за одне засідання суддівська колегія підтвердила рішення, яким державу намагаються позбавити 1,2 мільярда гривень – представники банку "Альянс" вже заявили про необхідність закрити справу.

По суті, своїм рішенням судді винесли вердикт і національному ринку електроенергії, і ринку банківських гарантій, і судовій системі держави. Діючі правила енергоринку, трактування яких є прерогативою НКРЕКП, і законодавчі норми, що визначають випадки припинення дії банківської гарантії виявились нічого не вартими перед суддівською думкою. Так само знехтував суд і практикою Верховного суду, який визнав банківську гарантію формою безумовного зобов’язання. Втім така позиція не є чимось новим в біографії судді С.Гончарова, якого Вища кваліфікаційна комісія суддів вже відстороняла від виконання обов’язків судді.

Тепер доля питання щодо 1,2 мільярда гривень знову буде вирішуватись у Верховному суді, який вже виніс не одну постанову в аналогічних справах щодо відмови банку "Альянс" сплачувати за банківськими гарантіями. Так, зокрема, після двох років судових розглядів постанова Верховного суду зобов’язала Господарський суд міста Києва почати новий розгляд справи про відмову банку "Альянс" сплатити за банківською гарантією виданою на користь "Газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" 290 мільйонів гривень. Показово, що і в цій справі одним із методів оскарження виплати стала вимога визнати банківську гарантію банку "Альянс" такою, що не підлягає виконанню.

Наразі ж, згідно з реєстром судових справ, суди різних інстанцій розглядають десятки справ щодо невиконання банком "Альянс" зобов’язань за банківськими гарантіями, що означає неотримання державою належних їй мільярдів гривень, а це – десятки тисяч Мавіків для фронту та генераторів для держави, яка готується до зимових блек-аутів.