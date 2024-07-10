Рішення саміту НАТО: повноцінне членство України стало незворотнім

Лідери держав-членів Північноатлантичного альянсу одностайно підтримали нову риторику Альянсу щодо майбутнього вступу України до НАТО.

Документ саміту містить окремий блок, присвячений політичним відносинам з Україною, в якому зазначено, що повноцінне членство України в НАТО не має альтернатив.

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Шлях України до НАТО є незворотним

Рішення суттєво відрізняється від декларації, яку погодили на минулорічному саміті НАТО у Вільнюсі. Основним є детальне твердження про те, що повноцінне членство України в НАТО не має альтернатив.

Ми будемо продовжуємо підтримувати (Україну) на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО,

– йдеться у документі.

Рішення НАТО ухвалюються лише у разі, якщо жодна держава не виступила проти жодного з його формулювань.

В документі саміту підкреслюється, що "майбутнє України в НАТО". Декларація саміту також запроваджує термін "міст до членства" – раніше це поняття запропонували в США. Однак документ не розкриває подальшу суть цього поняття.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що членство України в НАТО може забезпечити припинення вогню на фронті. За його словами, саме 5 стаття – найкраща та найсильніша гарантія безпеки.