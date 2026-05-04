Говорить з багатьма, але ключовий радник по фронту – один, – джерела ЗМІ про Зеленського

Президент Володимир Зеленський обережно підходить до ухвалення військових рішень. Ключову роль у питаннях фронту відіграє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Саме із ним президент підтримує тісну робочу взаємодію. Про це повідомляє співрозмовник "РБК-Україна" у військових колах.

Хто є ключовим радником Зеленського по фронту?

Президент ухвалює військові рішення максимально виважено, враховуючи думки різних людей, фахівців, оцінюючи ризики та переваги, а за потреби навіть виїжджає безпосередньо на поле бою.

Водночас ключовим радником у питаннях фронту залишається головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело зазначає, що щодо оперативної обстановки президент та головнокомандувач можуть спілкуватись майже кожні дві години – між ними сформувались доволі теплі та робочі стосунки.

Також підкреслюється, що Зеленський та колишній головком Залужний відрізнялися підходами, тоді як із Сирським у них більше збігаються темпераменти. Вони обидва є більш рішучими та схильними до сміливих рішень у позитивному сенсі.

Важливо! ТВО командира батальйону Сила Свободи 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко у коментарі 24 Каналу повідомив, що великі втрати ворога на фронті зумовлені непідготовленим військових складом, який Росія кидає у штурми. Водночас ворог розуміє, що наразі перевагу отримує той, хто вправно володіє дронами, тож із початком покращення погоди окупаційна армія активізує безпілотні системи. Такі дії ворога свідчать про проблеми у війську та недостатній рівень володіння технологіями.

Яка нині ситуація на фронті?

У своєму звіті за останню добу аналітики Інституту вивчення війни повідомили про деякі зміни на фронті.