Говорить з багатьма, але ключовий радник по фронту – один, – джерела ЗМІ про Зеленського
- Президент Зеленський обережно ухвалює військові рішення, підтримуючи тісну взаємодію з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
- Зеленський та Сирський мають схожі темпераменти, що сприяє рішучим та сміливим рішенням у військових питаннях.
Президент Володимир Зеленський обережно підходить до ухвалення військових рішень. Ключову роль у питаннях фронту відіграє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Саме із ним президент підтримує тісну робочу взаємодію. Про це повідомляє співрозмовник "РБК-Україна" у військових колах.
Хто є ключовим радником Зеленського по фронту?
Президент ухвалює військові рішення максимально виважено, враховуючи думки різних людей, фахівців, оцінюючи ризики та переваги, а за потреби навіть виїжджає безпосередньо на поле бою.
Водночас ключовим радником у питаннях фронту залишається головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Джерело зазначає, що щодо оперативної обстановки президент та головнокомандувач можуть спілкуватись майже кожні дві години – між ними сформувались доволі теплі та робочі стосунки.
Також підкреслюється, що Зеленський та колишній головком Залужний відрізнялися підходами, тоді як із Сирським у них більше збігаються темпераменти. Вони обидва є більш рішучими та схильними до сміливих рішень у позитивному сенсі.
Важливо! ТВО командира батальйону Сила Свободи 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Володимир Назаренко у коментарі 24 Каналу повідомив, що великі втрати ворога на фронті зумовлені непідготовленим військових складом, який Росія кидає у штурми. Водночас ворог розуміє, що наразі перевагу отримує той, хто вправно володіє дронами, тож із початком покращення погоди окупаційна армія активізує безпілотні системи. Такі дії ворога свідчать про проблеми у війську та недостатній рівень володіння технологіями.
Яка нині ситуація на фронті?
У своєму звіті за останню добу аналітики Інституту вивчення війни повідомили про деякі зміни на фронті.
Українські бійці просунулися в районі Оріхова, що у Запорізькій області.
Тоді як ворожі війська мають намір утримати свої позиції на цій ділянці фронту, посилюючи оборону та використовуючи різні типи підрозділів для стримування українських атак.
Активні бойові дії тривали на Донеччині, однак успіху жодна зі сторін не досягнула.
Водночас на Харківщині помітно різке зростання активності артилерії та дронів. Окрім того, ворог намагається інфільтруватись у прифронтових районах.