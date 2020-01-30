Рішення по "Приватбанку" та мовчання МВФ: НБУ назвав загрози для економіки

Основними ризиками для української економіки найближчим часом є відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом та ймовірні рішення судів щодо націоналізації"Приватбанку".

Відтермінування у співпраці з МВФ може негативно позначитися на курсі валют та державному боргу, про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій, пише пресслужба НБУ.

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"Реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат", — пояснив він.

Які інші ризики загрожують економіці:

Охолодження світової торгівлі;

Ескалація конфлікту на Донбасі;

Запровадження Росією нових торговельних санкцій проти України;

Скорочення врожаю зернових через погану погоду;

Зміна світових цін на продукти харчування через зміни клімату;

Зменшення іноземних інвестицій в Україну.

Важливо! В НБУ чекають на позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження нової трирічної програми EFF для України на 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.

Однак для цього Верховна Рада повинна ухвалити низку законів, таким чином виконуючи попередні умови для співпраці. Серед таких – закон, який не допускає повернення "Приватбанку" колишнім власникам.

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