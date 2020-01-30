Рішення по "Приватбанку" та мовчання МВФ: НБУ назвав загрози для економіки
Основними ризиками для української економіки найближчим часом є відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом та ймовірні рішення судів щодо націоналізації"Приватбанку".
Відтермінування у співпраці з МВФ може негативно позначитися на курсі валют та державному боргу, про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій, пише пресслужба НБУ.
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"Реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат", — пояснив він.
Які інші ризики загрожують економіці:
- Охолодження світової торгівлі;
- Ескалація конфлікту на Донбасі;
- Запровадження Росією нових торговельних санкцій проти України;
- Скорочення врожаю зернових через погану погоду;
- Зміна світових цін на продукти харчування через зміни клімату;
- Зменшення іноземних інвестицій в Україну.
Важливо! В НБУ чекають на позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження нової трирічної програми EFF для України на 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.
Однак для цього Верховна Рада повинна ухвалити низку законів, таким чином виконуючи попередні умови для співпраці. Серед таких – закон, який не допускає повернення "Приватбанку" колишнім власникам.
Справа "Приватбанку": основне
- Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
- Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
- Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
- У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.