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      Рішення по "Приватбанку" та мовчання МВФ: НБУ назвав загрози для економіки

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      В НБУ назвали загрози для економіки / LIGA.net

      Основними ризиками для української економіки найближчим часом є відсутність співпраці з Міжнародним валютним фондом та ймовірні рішення судів щодо націоналізації"Приватбанку".

      Відтермінування у співпраці з МВФ може негативно позначитися на курсі валют та державному боргу, про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій, пише пресслужба НБУ.

      До теми: Маркарова знову допустила припинення співпраці з МВФ

      "Реалізація цих ризиків може погіршити курсові й інфляційні очікування та ускладнити доступ до міжнародних ринків капіталу в умовах необхідності здійснення пікових боргових виплат", — пояснив він.

      Які інші ризики загрожують економіці:

      • Охолодження світової торгівлі;
      • Ескалація конфлікту на Донбасі;
      • Запровадження Росією нових торговельних санкцій проти України;
      • Скорочення врожаю зернових через погану погоду;
      • Зміна світових цін на продукти харчування через зміни клімату;
      • Зменшення іноземних інвестицій в Україну.

      Важливо! В НБУ чекають на позитивне рішення ради директорів МВФ щодо затвердження нової трирічної програми EFF для України на 5,5 мільярда доларів у першому кварталі 2020 року.

      Однак для цього Верховна Рада повинна ухвалити низку законів, таким чином виконуючи попередні умови для співпраці. Серед таких – закон, який не допускає повернення "Приватбанку" колишнім власникам.

      Справа "Приватбанку": основне

      • Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк.
      • Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.
      • Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку".
      • У відповідь на це Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.Наразі у справі "Приватбанку" триває понад 600 судів різного рівня.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Приватбанк МВФ Яків Смолій
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