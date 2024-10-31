Рішенням суду банк "Альянс" зобов’язали виплатити "Нафтогазу" заборгованість у 87 млн грн, – ЗМІ

У липні 2024 року Верховний суд виніс рішення, яким зобов'язав банк "Альянс" сплатити борг у розмірі 87 млн грн перед "Газопостачальною Компанією "Нафтогаз Трейдинг" – дочірнім підприємством "НАК Нафтогаз України". Рішення є остаточним та не підлягає оскарженню, проте досі кошти не надійшли на рахунки держави

Про це пише видання "Коротко про", передає 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію

Журналісти задаються питанням: "Чому керівництво державних компаній не поспішає отримати належні державі десятки мільйонів гривень?".

Видання нагадує, що справа за позовом "Нафтогаз Трейдінг" до банку "Альянс" щодо його відмови виконувати зобов’язання за банківською гарантією, виданою банком ТОВ "Одесагаз-Постачання" для участі в тендері на закупівлю природного газу у держави, розглядалась в судах різних інстанцій з серпня 2022 року. В цій справі сума боргу банку "Альянс" перед "Нафтогаз Трейдинг" склала 87 млн грн. Одночасно, впродовж більш ніж двох років, в судах розглядалась аналогічна справа, в якій борг банку "Альянс" перед державною компанією за банківською гарантією, виданою тій самій компанії, сягав вже 290 млн грн. Влітку 2024 р. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду став на бік держави в обох справах.

Втім, зазначають журналісти, рішення у цих справах відрізняються.

У справі щодо боргових зобов’язань банку "Альянс" на 290 млн грн суд постановив повторно розглянути цю справу у Господарському суді м. Києва. Враховуючи темпи розгляду подібних справ, держава ще довго не зможе отримати належні їй і такі необхідні в умовах війни кошти. Так, зокрема, скандально відома справа про борг банку "Альянс" перед НЕК "Укренерго" за банківською гарантією в 1,1 млрд грн розглядається судами також з 2022 року і досі перебуває на розгляді Північного апеляційного господарського суду, судді якого вже майже 2 роки не можуть визначитись, чиї інтереси вони захищають,

— пише видання.

Своєю чергою, "Коротко про" нагадує, що щодо боргу банку "Альянс" у 87 млн грн Верховний суд у липні 2024 р. відхилив скарги банку "Альянс" та "Одесагаз-Постачання" на рішення Північного апеляційного господарського суду, яким позов "Нафтогаз Трейдинг" було задоволено. Зокрема, за рішенням Північного апеляційного суду банк "Альянс" має сплатити не лише борг за банківською гарантією, але й 1,3 млн грн судового збору. Втім з липня 2024 року рішення Верховного суду залишається не виконаним. Як повідомили у Господарському суді м. Києва, "Нафтогаз Трейдінг" досі не отримав навіть наказу на виконання судового рішення.

"Чому державна компанія не докладає зусиль для того, щоб отримати гроші, які мали надійти на її рахунки ще у 2022 році, є питанням до її керівництва. Втім, очевидно, що таке гальмування виконання судового рішення йде на користь виключно банку "Альянс", чистий прибуток якого, згідно з офіційними документами, у 2023 році склав лише 95 млн грн, тож у банку просто не має достатньої кількості грошей на оплату за виданими банківськими гарантіями", — пишуть журналісти.

За даними ЗМІ, загальна сума заборгованостей банку "Альянс" перед "Нафтогазом" за банківськими гарантіями складає близько 2 млрд грн. Згідно з судовим реєстром, ще 1 млрд грн банк заборгував компанії Укргазвидобування. В цілому зобов'язання за банківськими гарантіями на квітень 2024 року банку "Альянс" склали майже 6,8 млрд грн і серед банків, які заробляють на видачі банківських гарантій державним підприємствам він займає 5 позицію. Водночас сума зобов’язань банку "Альянс" за банківськими гарантіями складає понад 60% від всіх активів банку.

"А це означає, що, видавши банківські гарантії на мільярди гривень і збагатившись на їх продажу на сотні мільйонів, банк свідомо не планував виконувати свої зобов’язання, що класифікується Кримінальним кодексом як шахрайство", — підсумувало "Коротко про".