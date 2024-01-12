Сунак сьогодні відвідає Київ: яка мета візиту британського прем'єра

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня приїде з офіційним візитом у Київ. Під час свого візиту глава британського уряду планує оголосити про новий пакет допомоги для нашої держави.

В уряді Великої Британії наголосили, що цим візитом Сунак хоче підтвердити тісне партнерство їхньої держави та України. Крім того, британський та українські очільники також підпишуть історичну українсько-британську угоду про безпекову співпрацю.

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Сунак відвідає Київ з офіційним візитом і підпише безпекові гарантії

В британському уряді наголосили, що Ріші Сунак збільшить військове фінансування України в наступному фінансовому році до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Цим прем'єр-міністр Великої Британії підтримає зобов'язання щодо виробництва безпілотників для нашої держави.

Очікується, що в рамках свого візиту прем'єр-міністр зустрінеться з особами, які першими займаються ліквідацією наслідків російських бомбардувань Пізніше сьогодні прем'єр-міністр і президент Зеленський підпишуть історичну угоду між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю,

– мовиться у заяві уряду.

Представники уряду нагадали, що країни G7 погодилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році, а Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду.

"Угода між Британією та Україною про співробітництво у сфері безпеки офіційно закріплює низку підтримки, яку Сполучене Королівство надавало та продовжуватиме надавати безпеці України, включаючи обмін розвідданими, кібербезпеку, медичний та військовий вишкіл, а також оборонно-промислову співпрацю", – наголосили представники уряду.

У заяві також мовиться, що додаткове фінансування допоможе використати найкращі військові знання та оборонну продукцію Британії для забезпечення перемоги України на полі бою, включно з такими критичними напрямами, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси та безпека на морі.

В британському уряді розповіли, на що розподілять допомогу Україні

Представники уряду Сполученого Королівства також підкреслили, що з 2,5 мільярда фунтів стерлінгів фінансування, щонайменше 200 мільйонів фунтів стерлінгів буде витрачено на швидку закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників для України, включно з розвідувальними, ударними й морськими.

Це буде найбільше доставлення дронів в Україну з будь-якої країни. Очікується, що більшість безпілотників буде виготовлено у Великій Британії, і Міністерство оборони працюватиме з міжнародними партнерами, щоб значно збільшити кількість безпілотників, наданих для оборони України,

– мовиться у заяві уряду країни.

Прокоментував свій візит в Україну й британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Він зазначив, що Велика Британія буде з Україною "в її найтемніші години і в кращі часи, які прийдуть".

Також під час візиту до Києва Сунак зустрінеться з працівниками українського ДСНС, які ліквідовують наслідки російської авіації. Британський прем'єр оголосить про надання Україні ще 18 мільйонів фунтів стерлінгів допомоги, 8 мільйонів з яких підуть на зміцнення енергетичної інфраструктури України проти подальших нападів Росії.

До того ж Велика Британія також надасть додаткове фінансування та ресурси для навчання англійської мови в Україні.