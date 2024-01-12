Ріші Сунак побачив пошкоджений російським обстрілом будинок у Києві на Солом'янці: щемливе відео

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня завітав до Києва. Окрім центру Києва, він побував і на Солом'янці, де побачив зруйновану внаслідок терористичного удару Росії 2 січня столичну багатоповерхівку.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба зазначили, що підписані 12 січня безпекові гарантії між Україною та Великою Британією надзвичайно важливі.

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В якому стані обстріляний будинок на Солом'янці

У цьому будинку проживало понад 700 людей. Унаслідок ракетного удару окупантів 4 осіб загинули, 50 постраждали, сотні залишилися без житла,

– написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У ролику, який оприлюднив міністр, видно, що британський прем'єр спілкується з рятувальниками та постраждалими киянами. Серед рятувальників помітно жінку-психолога. Відео щемливо закінчується кадрами порожньої гойдалки, яка хитається на морозному вітрі.

Ріші Сунак біля обстріляного росіянами будинку на Солом'янці в Києві: дивіться відео

Очільник уряду Великої Британії подякував рятувальникам за їхню роботу.

Мені шкода, що ви та ваш народ переживаєте такі страждання. Я хочу запевнити вас, що Велика Британія буде робити все можливе, щоб і надалі надавати вам підтримку. Ми зробимо все, щоб ваша країна та ваш народ знову були в безпеці,

– пообіцяв він.

Своєю чергою Олексій Кулеба написав: "Вдячний пожежникам та всім екстреним службам, які ризикуючи власним життям, рятували людей з пожежі, яка сталася внаслідок вибуху ракети. Вдячний комунальникам, які працюють, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу".

Ріші Сунак дякує рятувальникам ДСНС біля київської багатоповерхівки, обстріляної 2 січня / Фото Олексій Кулеба та скриншоти 24 Каналу

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Гарантії безпеки важливі

За словами заступника керівника Офісу Президента Олексія Кулеби, Росія постійно б'є по прифронтових і прикордонних регіонах України. Тож підписаний безпековий договір є надважливим кроком у безпекових гарантіях для нашої держави.

Ігор Клименко назвав угоду історичним кроком, а Велику Британію – надійним і потужним партнером та другом.

У чому суть договору з Великою Британією про безпеку – читайте тут.

