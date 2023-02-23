Британія навчатиме українських пілотів та допоможе купити винищувачі, але є нюанс
Джерело:NV
Україні для перемоги вкрай необхідні західні винищувачі. Першою країною, яка готова допомогти у цьому буде Велика Британія.
Про це заявив прем'єр-міністр країні Ріші Сунак на зустрічі з українськими журналістами. Він підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.
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У чому полягає проблема
Прем'єр зазначив, що Британія буде першою країною, яка розпочне навчання українських пілотів.
Йдеться не лише про їхню купівлю (літаків), а й про тактику, і це ширша частина плану, який полягає в тому, як ми можемо зробити так, щоб Україна могла захистити себе не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі,
– зазначив Сунак.
Британський прем'єр сказав, що питання передачі винищувачів складне, тому що потрібно також враховувати обслуговування і підтримку літака. Він зазначив, що британські літаки відрізняються від тих, до яких звикли українські пілоти, тому навчання є таким важливим.
Разом з тим, Сунак підтвердив готовність допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні.
"Зараз, якщо є країни, які можуть надати літаки, що можуть бути використані в Україні, то ми допоможемо їм це зробити. Це те, що ми сказали. Тому що ми прагнемо продовжувати надавати всю підтримку, яку ми не можемо", – підкреслив Сунак.
Прем'єр також нагадав, що Велика Британія допомагає зміцнити ППО України іншими способами, зокрема передає ракети Starstreak.
Британія першою допоможе з літаками: що відомо
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що Велика Британія може бути першою країною, яка розпочне процес передачі Україні винищувачів. Проте він уточнив, що ще є деякі питання, які потрібно вирішити.
- "Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Ще є питання, які необхідно узгодити", – повідомив він.
- У коментарі для "Європейської правди" Андрій Єрмак повідомив, що "процес щодо літаків уже почався".
- Він нагадав, що західні країни розглядають питання про передання винищувачів Україні, але не готові робити це першими. Ще зовсім нещодавно така ж тенденція спостерігалась і з танками.