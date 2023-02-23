Британія навчатиме українських пілотів та допоможе купити винищувачі, але є нюанс

Україні для перемоги вкрай необхідні західні винищувачі. Першою країною, яка готова допомогти у цьому буде Велика Британія.

Про це заявив прем'єр-міністр країні Ріші Сунак на зустрічі з українськими журналістами. Він підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.

Читайте також Навчання триває швидко: коли британські танки Challenger прибудуть в Україну

У чому полягає проблема

Прем'єр зазначив, що Британія буде першою країною, яка розпочне навчання українських пілотів.

Йдеться не лише про їхню купівлю (літаків), а й про тактику, і це ширша частина плану, який полягає в тому, як ми можемо зробити так, щоб Україна могла захистити себе не лише сьогодні, а й у довгостроковій перспективі,

– зазначив Сунак.

Британський прем'єр сказав, що питання передачі винищувачів складне, тому що потрібно також враховувати обслуговування і підтримку літака. Він зазначив, що британські літаки відрізняються від тих, до яких звикли українські пілоти, тому навчання є таким важливим.

Разом з тим, Сунак підтвердив готовність допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні.

"Зараз, якщо є країни, які можуть надати літаки, що можуть бути використані в Україні, то ми допоможемо їм це зробити. Це те, що ми сказали. Тому що ми прагнемо продовжувати надавати всю підтримку, яку ми не можемо", – підкреслив Сунак.

Прем'єр також нагадав, що Велика Британія допомагає зміцнити ППО України іншими способами, зокрема передає ракети Starstreak.

Британія першою допоможе з літаками: що відомо