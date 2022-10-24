Ріші Сунак стане новим прем'єром Великої Британії

Колишній міністр фінансів Ріші Сунак стане новим лідером Консервативної партії та прем'єром Великої Британії. Він автоматично переміг у боротьбі за посаду, оскільки його конкурентка вибула.

Так, з перегонів за посаду прем'єра вийшла лідерка Палати громад Пенні Мордонт. Вона не набрала необхідних 100 голосів.

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Сунак автоматично стає прем'єром

Кандидати мали час до 14:00 24 жовтня, аби отримати достатню підтримку і вийти в наступний етап перегонів.

Якщо лише один кандидат отримав 100 голосів, він стає прем'єром автоматично. Якби кілька кандидатів отримали 100+, члени Консервативної партії проводили б онлайн-голосування.

Мордонт написала в твітері, що відмовляється від участі в конкурсі, тож Сунак залишився єдиним кандидатом. Невдовзі політик звернеться до депутатів-консерваторів. Офіційно Сунак обійме посаду після призначення короля Чарльза III.

Як розподілилась підтримка

Колишній прем'єр Борис Джонсон заявив, що не братиме участі у боротьбі за посаду. Після цього частина його прихильників підтримали Сунака. За інформацією The Guardian, Сунака підтримували понад 200 депутатів-торі зі 100 необхідних.

Мордонт нібито теж підтримували 100 депутатів. Журналіста Telegraph Крістофер Хоуп розповів, що, зрештою, Мордонт мала 96 голосів, тобто на 4 менше, ніж потрібно.

Ліз Трасс пішла у відставку: що відомо

Попередня прем'єрка Ліз Трасс 21 жовтня оголосила про відставку. Таким чином Трасс встановила рекорд найкоротшого перебування на посаді глави уряду – 44 дні.

У мережі була інформація, що Джонсон знову може претендувати на крісло прем'єра. Він навіть терміново перервав свою відпустку на Карибах та вирушив до Лондона.

Журналісти SkyNews повідомили, що Джонсон і Сунак напередодні проводили переговори. Обговорювали начебто можливе об'єднання сил.

Щоправда, редактор видання The Times Стівен Свінфорд стверджує, що Джонсон і Сунак жодних угод не укладали, тобто домовленості таки не досягли.

Експерт Олександр Солонтай зазначав, що всі кандидати на посаду прем'єра – проукраїнські. За його словами, національні інтереси Великої Британії – продовжувати допомагати Україні.

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