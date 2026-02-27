Експрем'єр Великої Британії Ріші Сунак став радником Зеленського: чим він займатиметься

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак став радником президента Зеленського. Він почав консультувати український уряд з питань економічного відновлення.

Документи, що підтверджують це, з'явилися у п'ятницю, 27 лютого. Про це пише The Independent.

Чим займатиметься Ріші Сунак?

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії обійняв неоплачувану посаду у складі Міжнародної консультативної ради президента Зеленського з питань економічного оновлення України.

Очікується, що вона об'єднає групу експертів, які консультуватимуть як Зеленського, так і його економічного радника, колишню віцепрем'єр-міністерку Канади Христю Фріланд.

Сунак заявив, що для нього було "честю" підтримувати Україну за свого прем'єрства і похвалив лідерство Зеленського.

Заходу потрібна сильна Україна, а сильній Україні потрібна сильна економіка… Тож я радий приєднатися до міжнародної групи, яка консультує президента Зеленського з питань економічної реконструкції. Я впевнений, що Україна – з її людським капіталом, природними ресурсами та культурою інновацій – може стати однією з найдинамічніших економік Європи,

– додав Сунак.

Довідково. Сунак залишається депутатом від Річмонда та Норталлертона, обійняв посади консультанта Goldman Sachs, Microsoft та компанії зі штучного інтелекту Anthropic. Він також є запрошеним науковим співробітником Інституту Гувера при Стенфордському університеті в Каліфорнії, де навчався, а ще обіймає неоплачувані посади на Форумі нової економіки Bloomberg та Школі управління Блаватника. Окрім того, керує благодійною організацією з математики разом зі своєю дружиною Акшатою Мурті.

У четвер, 26 лютого, Сунак уже взяв участь у першому засіданні ради разом із президентом Світового банку Аджаєм Бангою, президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, представниками компаній Siemens, BlackRock, Citigroup, ArcelorMittal тощо.

Група обговорила зміцнення енергетичної стійкості України наступної зими та ширші можливості для інвестицій, зокрема в оборонну промисловість.

Дякую представникам за підтримку України протягом цих років повномасштабної російської агресії. Навіть під час війни, після такої зими, наша країна живе. Ми відкриті до партнерства, до спільних проєктів, до інвестицій, які підтримуватимуть наш народ та нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує у стійкість України. Роль пана Сунака як консультанта України є останньою в низці призначень після прем'єрства,

– зазначив Володимир Зеленський.

