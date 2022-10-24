Сунак стане новим прем'єром Британії: чого від нього чекати та як зміниться підтримка України
Колишній міністр фінансів Ріші Сунак буде новим прем'єр-міністром Великої Британії. Існують побоювання, що він може зменшити підтримку України. Однак тут варто все розглянути детальніше.
Про це 24 каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, сьогодні Велика Британія потребує ключових дій та реформ щодо внутрішньої економіки. Очевидно, що на цьому будуть зосереджені зусилля нового прем'єр-міністра Ріші Сунака.
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Чи зміниться підтримка України від Британії
На думку Антонюка, політика Сунака стосуватиметься подальшого розвитку Британії та взаємодії з Європейським Союзом. Але щодо підтримки України можемо усі спокійно "видихнути". Британія і надалі допомагатиме боротися проти російських окупантів.
Можемо бути спокійними. Підтримка Британії буде незмінною. Позиція як Консервативної партії, так і Британії загалом не змінилася. Проросійських сил всередині парламенту Британії фактично немає. Якщо там і знайдуться 1 – 2 людини, то це такий маргінальний рівень,
– наголошує Антонюк.
Враховуючи поведінку Кремля, подальша підтримка України з боку Британії лише зростатиме. Антонюк підкреслює: немає ознак, що Лондон обмежить допомогу Києву. А, судячи із зустрічей "Рамштайн", підтримка як Британії, так й інших країн лише зростатиме.
Чи може змінитись допомога Києву після виборів у США
Вже 8 листопада у Сполучених Штатах відбудуться проміжні вибори, на яких повністю переоберуть нижню палату Конгресу та третину членів Сенату. Представники республіканців поширювали різні заяви щодо України: дехто наголошує, що допомоги поменшає; а інші – що потрібно давати Києву більше зброї та фінансів.
За словами Антонюка, не варто хвилюватися, що після проміжних виборів підтримка США скоротиться. Україні вдається зберігати двопартійну підтримку у Сполучених Штатах. А республіканці, які критикують надання допомоги зазвичай належать до крила Дональда Трампа. Ця "група" не представляє усю партію.
Політолог впевнений, що підтримка США після проміжних виборів жодним чином не зміниться. А може тільки наростати після чергових неадекватних дій Росії.
Ті, хто критикують Байдена і вимагають зменшити підтримку, це – крило Трампа. Але часто буває, що спершу одне говорять на дебатах та дискусіях під час виборчої кампанії. А потім робота йде кардинально по-іншому вже в Капітолії,
– зазначив Антонюк.
Чи зміниться підтримка України від Британії за прем'єрства Ріші Сунака – думка Антонюка: дивіться відео
Ріші Сунак стане прем'єр-міністром Великої Британії: головне
- Колишній міністр фінансів Ріші Сунак очолить уряд Великої Британії. Він автоматично переміг в боротьбі за посаду, адже його конкурентка, лідерка Палати громад Пенні Мордонт не набрала необхідних 100 голосів для участі у виборах.
- Він замінить Ліз Трасс, яка 21 жовтня оголосила про відставку. Вона перебувала на посаді рекордно мало часу – всього 44 дні. Трасс вже привітала Сунака із перемогою на виборах та пообіцяла йому повну підтримку.
- Напередодні була інформацію, що Борис Джонсон хотів позмагатися із Сунаком у боротьбі за крісло прем'єра. Він перервав свою відпустку на Карибах та вирушив до Лондона. Однак згодом Джонсон відмовився боротися за посаду через відсутність об'єднаної партії у парламенті.