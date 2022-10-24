Ріші Сунак може стати прем'єром Британії: чи вплине це на підтримку України

Ріші Суак є кандидатом на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Для України, є важливим те, що він продовжить політику, яку започаткував Борис Джонсон, а потім продовжила Ліз Трасс.

Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він також зазначив, що за останній рік у Великій Британії є перспектива трьох політиків на посаді прем'єр-міністра, але всі з них – проукраїнські.

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За словами фахівця, сьогодні Велика Британія демонструє, що таке національні інтереси. Можуть змінюватися політики, але загальна лінія не змінюється.

Це доволі схожа історія на українську – у нас не змінювались національні інтереси після того, як ми обрали євроінтеграційний шлях,

– каже Солонтай.

Отже, за словами Олександра Солонтая, ми розуміємо, що національні інтереси Великої Британії – продовжувати допомагати Україні і не дозволяти розростатися цій "гангрені" війни – британці розуміють, що в їх інтересах не допустити Третьої світової війни.

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За даними ЗМІ, Ріші Сунака підтримують щонайменше 123 депутати-консерватори з 365. Ще 23 депутати підтримують кандидатуру Пенні Мордонт – лідерки Палати громад в уряді Ліз Трасс, яка також боролася за прем'єрське крісло після відставки Джонсона. Сунак та Мордонт поки що є єдиними офіційними кандидатами на пост прем'єр-міністра.

Джонсон наголосив, що наразі продовжувати боротьбу за прем'єрське крісло – неправильно, а тому відмовився від перегонів. Він сказав, що не можна ефективно працювати, якщо немає об'єднаної партії у парламенті.

Під час минулих виборів голови Консервативної партії Ріші Сунак був лідером виборчої кампанії аж до голосування усіх членів партії по всій країні. За результатами фінального голосування Ліз Трасс отримала 81 326 тисяч голосів членів партії, а Сунак – 60 399. То ж тепер, здавалося б, після відставки головної конкурентки, Сунак має всі шанси стати новим прем'єром.