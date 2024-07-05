"Я віддав роботі всього себе": Ріші Сунак виступив з прощальною промовою перед відставкою

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак виступив з прощальною промовою біля резиденції на Даунінг-стріт, 10. Після цього політик направився до резиденції короля Чарльза III, щоб подати прохання про відставку.

Консервативна партія Ріші Сунака розгромно програла парламентські вибори у Британії. Найбільшу кількість місць здобули лейбористи на чолі з Кіром Стармером. Саме він, найімовірніше, стане новим прем'єр-міністром країни.

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Промова Ріші Сунака

Я віддав цій роботі всього себе. Але ви надіслали чіткий сигнал, і тільки ваше рішення має значення. Це важкий день, але я залишаю цю роботу з честю бути прем'єр-міністром найкращої країни світу,

– сказав Сунак.

Говорячи про те, що його партія програла, Сунак попросив пробачення у кандидатів та активістів, які "невтомно працювали", говорячи про те, що його партія не досягла результатів. Сунак взяв відповідальність за поразку на себе і зазначив, що йому "болить" те, скільки колег більше не будуть засідати в Палаті громад.

Також Ріші Сунак заявив про намір піти з посади очільника Консервативної партії. Проте це станеться не відразу, а лише тоді, коли будуть укладені домовленості щодо обрання його наступника.

Важливо, щоб після 14 років правління Консервативна партія відновилася, а також щоб вона професійно та ефективно взяла на себе свою вирішальну роль в опозиції,

– сказав прем'єр.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак висловив гордість за свої досягнення, стверджуючи, що Сполучене Королівство зараз більш процвітаюче, справедливе і стійке у порівнянні з 2010 роком. Сунак підкреслив, що його першочерговим завданням після вступу на посаду було відновлення економічної стабільності. Він повідомив, що інфляція повернулася до цільового рівня, іпотечні ставки знижуються, а економічне зростання відновилося.

Говорячи про лідера лейбористів Стармера, який невдовзі посяде крісло прем'єра, Сунак сказав, що вони балотувалися на виборах як супротивники, але описав лідера лейбористів як "порядну людину з громадським духом".

До слова, Консервативна партія отримала всього 131 мандат. Таким чином, вона втратила здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів. Лейбористи на чолі з Кіром Стармером отримали 410 місць у новому парламенті.