"Rissua": все, що потрібно знати про російську освіту і мораль – фото з пограбованої домівки

Протягом повномасштабної війни Росії проти України стало зрозуміло, що російська армія – мародери, вбивці і просто дегенерати. Чергове фото з пограбованої української домівки це вкотре підтверджує.

"Велич" своєї країни рашисти демонструють наочно. Вона проявляється у тотальній неосвіченості та відсутності будь-якої моралі.

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Фото з пограбованої окупантами української домівки

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив фото з однієї з пограбованих окупантами української домівки. Після себе рашисти залишили безлад, а на стіні намалювали "графіті" з промовистим написом "Rissua". Очевидно, російські військові хотіли написати назву своєї країни англійською мовою, втім навіть це виявилось для них непосильним.

Пограбована окупантами українська домівка / Фото Генеральний штаб ЗСУ

Реакція мережі

Під дописом Генштабу ЗСУ українці поділились своїми реакціями на побачене фото:

"Усе вірно написано. Ніякої роzzії не існує, є український рис";

"Чому ж вони, такі ненависники Заходу, увесь час послуговуються латиницею? Від знаменитої "зет" до безграмотних мальовидел на стінах. Навіть тут показують свою псевдовелич і псевдоунікальність";

"Може, то продавці рису сайт рекламують?";

"Хворі та ще й неуки";

"Йолопи";

"Рісуа вперде!".

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