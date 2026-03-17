У Кремлі істерія: які дивні зміни почалися в Росії

Володимир Путін дуже хвилюється за свою безпеку й поступово перетворює Росію на Північну Корею. По всій країні встановлюють блокпости, соцмережі блокують, а проблеми зі зв'язком стають дедалі помітніші.

Не так давно очільник Кремля скаржився Дональду Трампу, що на його резиденцію летіли безпілотники. Як зауважив 24 Каналу голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, насправді вони прямували у військовий об'єкт і мали повне право його уразити.

Чого дуже злякався Путін?

У Росії розуміють, що атака України на Москву показала багато прогалин у їхній обороні. Російська столиця виявилася неготовою, тому довелося відключати GPS, інтернет, мобільний зв'язок. Наразі є підозри, що ФСБ, а також співробітники федеральної служби охорони переходять у режим "фортеці в облозі".

Вони щиро вважають, що всередині Москви діє велика кількість українських агентів, які спрямовують удари, можуть виставляти ретранслятори для наших дронів. У них є всі підстави вважати, що українські дрони можуть пробитися, систему протиповітряної оборони Москви та області,

– підкреслив Сергій Кузан.

Зараз сказати, чи їхні побоювання мають реальні підстави, але є підтверджені факти, що вони проводять заходи із залученням великої кількості спецслужб, Росгвардії. Можливо так "накручують" Путіна і його оточення, щоб спецслужби отримали додаткове фінансування чи повноваження.

"Але це також грає нам на руку, бо підвищення істерії, підвищення парної у Кремлі – це завжди певна дезорганізованість в управлінні державою. Отже, навіть гіпотетична загроза від України використання дрони чи ракети – грає нам на руку, бо дезорганізує російську державну вертикаль", – наголосив Сергій Кузан.

Риторика Кремля кардинально змінилася

Крім цього, ми бачимо, що Кремль проводить цілий комплекс дій щодо росіян. Уже відомо, що сповільнювався YouTube, фактично відключили Telegram, загалом у Росії беруть під контроль інтернет. Цей процес триває вже фактично, поступово Росія перетворюється на Північну Корею.

Я не думаю, що потрібні ще якісь додаткові заходи. Але є план, який передбачила російська влада. Цікаво, що після осені 2022 року комунікація державної влади з населенням змінилася,

– додав Сергій Кузан.

Так звана "спеціальна воєнна операція" перетворилася на війну. Якщо згадати початок повномасштабного вторгнення, тоді людям навіть забороняли говорити про війну. Після оголошення "часткової мобілізації" Росія перейшла на воєнні рейки, всі розуміють, що насправді відбувається.

Попри це, Кремль не наважувався на відкриту мобілізацію, але поступово дедалі більше обмежував російське населення. Цікаво, що до повномасштабного вторгнення Росія закуповувала досить велику кількість китайського програмного забезпечення. Мовиться про великі бази даних про всіх росіян, їхнє майно, покупки, пересування – все це мало бути на контролі у російських спецслужб.

Кремлю не вистачило грошей, щоб перетворити Росію в Китай. Але бюджет спромігся використовувати такі варіанти як поступове відключення західних соціальних мереж, месенджерів. Ми всі вже це бачимо.

