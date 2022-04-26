Окупація була дуже небезпечною, – глава МАГАТЕ прибув у Чорнобиль й оцінив рівень радіації

Сьогодні, 26 квітня, керівник атомної служби ООН назвав рівень радіації на Чорнобильській АЕС нормальним. Він зауважив, що нетривала окупація росіянами цього району була "дуже-дуже небезпечною".

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Чорнобильську АЕС в річницю найстрашнішої ядерної катастрофи за час історії людства.

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Виступаючи перед журналістами поряд із саркофагом, він зауважив, що захоплення ЧАЕС російськими військами було "абсолютно ненормальним і дуже-дуже небезпечним".

Рівень радіації на ЧАЕС – нормальний

Рафаель Гроссі повідомив, що рівень радіаційної активності в зоні Чорнобиля наразі в межах норми. Але раніше ці показники стрибали через те, що окупанти недбало ставилися до правил перебування на території ЧАЕС.

Рівень радіації, я сказав би, нормальний. Були моменти, коли рівні підвищувалися через переміщення важкої техніки, яку російські війська привозили сюди й коли вони йшли. Ми стежимо за цим день у день,

– сказав директор МАГАТЕ.

Рівень радіації у Рудому лісі перевищено в 50 разів

Цитуючи слова глави МАГАТЕ, видання AFP назвало рівень радіації на ЧАЕС ненормальним. Пізніше журналісти видання виправили цитату і зізналися, що "помилились в транскрипції". Рівень радіації на Чорнобильській АЕС відповідає нормі.

В ефірі єдиного телемарафону керівник Енергоатому Петро Котін сказав, що переміщення важкої техніки по ґрунтах Чорнобильської зони, які мають підвищений рівень забруднення, призвело до того, що радіоактивні речовини вийшли у верхні шари ґрунту та в повітря, через що рівень забруднення на всій території підвищувався.

Вже не говорячи про те, що вони там колупалися і рили свої траншеї в Рудому лісі,

– сказав Петро Котін.

Коли рівень радіації заміряли 10 днів тому, він перевищував норму у 50 разів. Але, за його словами, це допустимо для таких територій.

Він додав, що Енергоатом перевірив всі об'єкти на ЧАЕС. Пощастило, що окупанти нічого пошкодили. Але перевірки всієї зони відчуження ще тривають.

Він додав, що нині представники МАГАТЕ зробили свої заміри. Деталі експертизи повідомлять згодом.

На ЧАЕС відновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива

Очільник МВС Денис Монастирський повідомив, що нині Україна повністю контролює ЧАЕС й забезпечить безпеку сховищ ядерного палива.

Завдяки ЗСУ, а також підрозділам МВС і всім, хто допомагає звільненню нашої землі від ворога, Чорнобильська АЕС сьогодні перебуває під контролем України. Світ може бути спокійним щодо того, що ми тут наведемо лад і забезпечимо стандарти безпеки сховищ ядерного палива та інших небезпечних об’єктів,

– сказав він під час брифінгу.

Він звернув увагу на те, що спеціалісти Енергоатому і нацгвардійці повернулися на об'єкти для виконання завдань.

Коротко про окупацію Чорнобильської АЕС:

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобиль 24 лютого, взявши при цьому в полон українських прикордонників та персонал станції. Окупація, яка тривала до кінця березня, викликала глобальні побоювання щодо ядерної безпеки.

Окупанти рили окопи на території зони відчуження, зокрема, в Рудому лісі. Також своєю бронетехнікою вони підіймали за собою хмари пилу.

На жаль, багато нацгвардійців, які захищали Чорнобиль під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, залишаються в полоні. Окупанти вивезли їх на територію Білорусі.

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