Рівень забруднення повітря високий: у Києві знову фіксують запилення

Вранці 3 жовтня у столиці знову високий рівень забрудненості атмосферного повітря. Фіксується підвищення концентрації зважених частинок, – пилу.

Про це повідомив Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. Водночас у КМДА наголосили, що радіаційний фон по всьому Києву в нормі.

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Забруднення повітря у Києві

Станом на 08:00 рівень забрудненості атмосферного повітря у столиці високий.

Фіксується підвищення концентрації зважених частинок (пилу). Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив,

– наголосили в КМДА.

Додали, що, за інформацією Укргідрометцентру, прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

зачиняти вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Турівська, 28, загальний індекс якості повітря – 80 (високий рівень забрудненості).

Вулиця Щусєва, 20, – 92 (високий рівень забрудненості). Проспект Європейського Союзу, 64-Г, – 82 (високий рівень забрудненості). Проспект Берестейський, 97, – 86 (високий рівень забрудненості).

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вулиця Харківське шосе, 7/1, загальний індекс якості повітря – 88 (високий рівень забрудненості).

Архітектора Вербицького, 26, – 85 (високий рівень забрудненості).

Зверніть увагу! Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в додатку Київ Цифровий.