У Рівному лунали вибухи: що було ціллю ворога

Росія атакує Україну ударними дронами. Повітряна тривога сягнула західних регіонів. Небезпека нависла над Рівним.

Після 15:26 для Рівного оголосили повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи у Рівному?

О 15:34 Повітряні сили повідомили, що реактивний БпЛА з Хмельницької рухається на Рівненську область.

Згодом 15:40 стало відомо, що реактивний дрон прямує на Рівне. За кілька хвилин у місті почули звук вибуху.

Місцеві моніторингові канали писали про роботу ППО.

Незабаром для Рівненського району скасували тривогу.

Глава Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що ворожий безпілотник збили сили ППО на Рівненщині.

За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали.

Ціллю ворога був об'єкт цивільної інфраструктури.

Зауважимо, що Росія продовжує дедалі частіше тероризувати Україну реактивними дронами.

За словами радника президента з технологічних питань Сергія "Флеша" Бескрестнова, російська промисловість уже може випускати близько 3 тисяч таких безпілотників на місяць.

Росія планує виробляти 36 – 40 тисяч ударних безпілотників на рік. При цьому близько 60% виробництва можуть становити реактивні дрони, а решту – звичайні безпілотники на кшталт "Шахедів".

Бескрестнов вважає, що Росія дедалі частіше використовуватиме швидкі дрони для ударів по регіонах, розташованих далеко від фронту. Вони можуть бути складнішою ціллю для української ППО через вищу швидкість і низьку висоту польоту.