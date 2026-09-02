Росія атакувала Рівненщину: є пошкодження та постраждалі

Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вдень 2 вересня ворог атакував Рівненщину.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Що відомо про удар по Рівненщині?

Росія у середу, 2 вересня, запустила по Рівненщині БпЛА. Внаслідок удару пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля.

Коваль зазначив, що станом на 16:40 3 людей зазнали незначних травм. На місці працюють усі відповідні служби.

Зазначимо, що країна-агресорка вранці 2 вересня атакувала дронами Національний університет харчових технологій у Голосіївському районі Києва. Корпуси навчального закладу зазнали значних руйнувань. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Також вночі того ж дня росіяни атакували Одесу. Станом на ранок відомо про 8 постраждалих, серед них – дитина. Двоє людей госпіталізовані. Окупанти пошкодили 24-поверховий житловий будинок.

Також в ніч на 2 вересня під ударом ворога перебували й інші регіони. Зокрема, вибухи від атак реактивних дронів чули місцеві жителі на околицях Тернополя, а також у Полтаві.