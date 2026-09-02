Росія атакувала Рівненщину: є пошкодження та постраждалі
Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Вдень 2 вересня ворог атакував Рівненщину.
Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Що відомо про удар по Рівненщині?
Росія у середу, 2 вересня, запустила по Рівненщині БпЛА. Внаслідок удару пошкоджені приватний житловий будинок та господарча будівля.
Коваль зазначив, що станом на 16:40 3 людей зазнали незначних травм. На місці працюють усі відповідні служби.
Зазначимо, що країна-агресорка вранці 2 вересня атакувала дронами Національний університет харчових технологій у Голосіївському районі Києва. Корпуси навчального закладу зазнали значних руйнувань. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Також вночі того ж дня росіяни атакували Одесу. Станом на ранок відомо про 8 постраждалих, серед них – дитина. Двоє людей госпіталізовані. Окупанти пошкодили 24-поверховий житловий будинок.
Також в ніч на 2 вересня під ударом ворога перебували й інші регіони. Зокрема, вибухи від атак реактивних дронів чули місцеві жителі на околицях Тернополя, а також у Полтаві.