На Рівненщині 70-річний пенсіонер поскаржився в ОДА на військкомат, бо його не взяли в ЗСУ

У Рівненській області 70-річний пенсіонер поскаржився до ОДА на військкомат через те, що його відмовилися брати до лав Збройних сил України.

Рівнянин надіслав лист до очільника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля. Власне, саме він і розповів про цей випадок.

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70-річний чоловік надихає, але на фронт йому не можна

Дідусь написав у листі, що у військкоматі відмовляються відправити його воювати.Спершу він звернувся до поліції, але там не допомогли.

Тож пенсіонер вирішив написати лист до начальника Рівненської ОВА з проханням видати зброю і відправити на фронт. Коваль сказав, що це – неможливо.

Зрозуміло, що у зв'язку із його віком – наразі це неможливо. Але такі люди – приклад того, наскільки надійний тил на Рівненщині,

– наголосив Віталій Коваль.

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