Були травми несумісні з життям: блискавка вбила людину на Рівненщині
Джерело:ДСНС
На Рівненщині блискавка позбавила життя людину. Це сталося в понеділок, 1 липня.
П️️️ро це повідомили в ДСНС.
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Блискавка вбила людину на Рівненщині
В понеділок, 1 липня, о другій половині дня на території Рівненської області вирувала негода.
Внаслідок ураження блискавкою, травми несумісні з життям отримав 63-річний чоловік,
– йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначили, що трагедія сталася неподалік села Золотолин, Рівненського району, Костопільської територіальної громади.
Наголосимо, що в ДСНС також зазначили, що відповідно до інформації Укргідрометцентру, сьогодні – завтра очікуються грози, місцями град і шквали 15 – 20 метрів за с️екунду.
Там рекомендували бути обережними та дотримуватися правил безпеки.
Зокрема там також розповіли, як діяти під час грози. Як вказали рятувальники, під час грози не варто:
- ховатись під високі та поодинокі дерева чи на підвищенні;
- паркувати авто під деревами або високими конструкціями;
- купатись у водоймах;
- користуватись електроприладами;
Натомість в ДСНС рекомендують:
- уникати металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач;
- якщо ви в полі - краще присісти у яму, не контактуючи тілом з землею;
- зачинити вікна та двері;
- відкласти телефон та зайнятись справою, яка заспокоює.