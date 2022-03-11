На Рівненщині бомбардували село, дивом ніхто не постраждав
11 березня 2022 , 18:54Читать новость на русском
Джерело:Нацполіція
Цинічні російські війська продовжують бомбити всю територію України. Цього разу орда "знайшла небезпеку" в селі на Рівненщині.
Від вибухів залишилися великі вирви
Російські війська завдали удару поблизу села Миляч Сарненського району. Повідомляється, що у п'ятницю, 11 березня, близько 14:40 у полі сталися три вибухи.
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Унаслідок бомбардування ніхто не постраждав. За попередньою інформацією, пошкоджено лінію електропередач.
Від вибухів залишилися великі вирви.
Наслідки бомбардування села на Рівненщині / Фото поліції
Наслідки бомбардування села на Рівненщині / Фото поліції
Наслідки бомбардування села на Рівненщині / Фото поліції
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