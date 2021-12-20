На Рівненщині через слизьку дорогу в ДТП зіткнулися одразу 8 автівок

20 грудня 2021 , 23:02
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Джерело:

"Рівне Медіа"

На трасі Рівне – Луцьк сталася масштабна ДТП. В аварію потрапили одразу 8 автівок. Як стверджують водії, причиною цього стала слизька дорога.

У ДТП ніхто не загинув. Лише двом людям знадобилася допомога медиків, але від госпіталізації вони відмовились.

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Як сталася аварія 

За словами інспекторки патрульної поліції області Наталії Кітюк, вантажівка в'їхала у легковик, який рухався попереду, а далі відбулась ланцюгова реакція. Загалом у ДТП потрапили 8 автівок.

Зі слів водіїв, дорожнє покриття було слизьке, вони рухались повільно і з увімкненою аварійною сигналізацією. Попередньо, водій вантажівки не був уважним, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості, не дотримався безпечної дистанції, у результаті чого скоїв зіткнення із транспортним засобом, що рухався попереду,
– сказала Кітюк.

Рух транспорту на трасі був тимчасово заблокований. Патрульні склали протокол за вчинення ДТП і будуть складати акт за неналежне утримання дороги. Наразі патрульні регулюють рух на цій ділянці і почергово пропускають транспортні засоби.

Масштабна аварія на Рівненщині: дивіться відео

Як поводитися водіям під час ожеледиці

  • Керуючи авто за складної погоди, обирайте помірну швидкість та дотримуйтесь безпечної дистанції між транспортом.
  • Враховуйте особливості та стан авто, а також дорожнього покриття. Перенесіть поїздку на світлу пору доби.
  • Звертайте особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірна ожеледиця. Уникайте будь-яких ризикованих маневрів.
  • Підготуйте свій автомобіль до зими – змініть літню гуму на зимову.
  • Не виїжджайте на далекі відстані, аби не стати заручником негоди. Якщо в далеку дорогу таки необхідно вирушити, слід мати достатній запас пально-мастильних матеріалів та заряджену батарею мобільного телефону.
Автор: Альона Захарова