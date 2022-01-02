На Рівненщині чоловік втік з-під домашнього арешту й напав на поліцейських

У Костополі, що на Рівненщині, чоловік напав на поліцейських і розбив машину правоохоронців. Перед цим він погрожував перехожим молотком.

Як зауважили правоохоронці, чоловік мав перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

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Чоловік погрожував перехожим

Інцидент стався рано вранці 2 січня. Перехожі повідомили поліцейських, що 33-річний житель Костополя поблизу однієї з багатоповерхівок міста розбив лампу в під'їзді і з молотком в руках погрожує перехожим.

Правоохоронці, які прибули на місце події, з'ясували, що нападником виявився чоловік, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом за побиття поліцейського. Під час затримання чоловік:

ногами розбив заднє бокове скло службового автомобіля,

зірвав жетон і нагрудну камеру з одного з патрульних.

За даним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування. Наразі вирішується питання про заміну запобіжного заходу на більш жорсткий – утримання під вартою.



У Рівненській області чоловік втік з-під домашнього арешту / Фото Нацполіція



Чоловік напав на поліцейських і розбив машину правоохоронців / Фото Нацполіції

Повний текст публікації Нацполіції:

До поліції близько 5:15 сьогодні повідомив 24-річний житель Костополя, що невідомий чоловік поблизу однієї із багатоповерхівок міста розбив лампу у під’їзді та із молотком в руках погрожує фізичною розправою перехожим

Правопорушником виявився 33-річний місцевий житель, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом за нанесення тілесних ушкоджень поліцейському. А сьогодні, під час затримання, ногами розбив заднє бокове скло службового авто, зірвав жетон та нагрудну камеру працівника поліції

Поліцейські склали на костопільчанина адміністративні протоколи за фактом дрібного хуліганства та злісної непокори працівнику поліції. Наразі зібрані матеріали та вирішується питання про заміну запобіжного заходу на більш жорсткий – тримання під вартою.