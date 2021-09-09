На Рівненщині експрокурор тікав від поліції після смертельної ДТП: фото наслідків аварії

У Рівненській області водій автомобіля NISSAN ROGUE зіткнувся зі скутером Honda. Унаслідок ДТП жінка, яка їхала за кермом двоколісного, загинула.

Після вчиненого злочину кермувальник позашляховика не зупинився та намагався зникнути з місця події. Однак правоохоронцям вдалося його затримати.

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Патрульні, що стали свідками аварії, одразу почали переслідувати зловмисника.

Під час спілкування поліцейські виявили, що 38-річний чоловік має ознаки алкогольного сп'яніння. Втім, від проходження огляду він відмовився,

– зазначають правоохоронці.

За скоєне водію загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років.

За кермом був експрокурор

"Суспільне" повідомляє, що затриманий – колишній прокурор. Про це ж на місці аварії зазначала й жінка, яка представилася сестрою загиблої.

Сестра їхала з роботи у світловідбивній куртці. Він – колишній прокурор, а зараз адвокат. Людоньки, щоб тільки хоч не зам'яли цю справу, людоньки, пустіть розголос, будь ласка,

– сказала вона.

Зі слів речниці прокуратури Рівненщини Оксани Жужельської, людина з такими ім'ям та прізвищем, як у водія, справді працювала у прокуратурі.

Чоловіка звільнили в серпні 2020 року через неуспішне проходження атестації.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 вересня близько 23:45 на автодорозі "Городище – Рівне – Старокостянтинів" поблизу села Немовичі.

На Рівненщині експрокурор тікав від поліції після смертельної ДТП / Фото Нацполіції