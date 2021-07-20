На Рівненщині комбайн збив 8-річного хлопчика: у дитини важкі травми

На Рівненщині 8-річного хлопчика доставили у лікарню з важкими травмами. За попередньою інформацією, він потрапив під колеса комбайна.

Нещасний випадок стався у селі Верхівськ. Відповідний виклик надійшов до медиків на гарячу лінію 19 липня о 19:20. На місце виїхала бригада швидкої.

Читайте також У Львові 2-річна дитина напилася засобу для чистки духовки: лікарі діяли швидко

Подробиці про інцидент

Коли лікарі прибули за вказаною адресою, хлопчик лежала біля комбайна. Дитина перебувала у свідомості, але скаржилася на біль у животі. При цьому, чутливість ніг була збережена.

Медики поклали маленького пацієнта на щит, ввели йому знеболювальні препарати та транспортували його каретою "швидкої" до Рівненської обласної дитячої лікарні.

Інший нещасний випадок на Рівненщині

На початку липня у селі Чудель 14-річна дитина на велосипеді переїжджала понтонний міст через річку. Колесо потрапило в щілину, підліток впав.

Він перелетів через кермо, а велосипед упав зверху. Отримані травми були несумісні з життям. У хлопчика залишилась сестричка, вони були двійнятами та вчились разом у школі.

За словами місцевих чиновників, переправі, де сталася трагедія, вже близько 20 років. На думку старости села, вона все ще у нормальному стані, але руйнується через дощі.

Попередньо у хлопчика діагностували закриту тупу травму живота й підозру на перелом кісток тазу. Про інцидент повідомили правоохоронців.