На Рівненщині комбайн збив 8-річного хлопчика: у дитини важкі травми

20 липня 2021 , 14:39
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Джерело:

Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги

На Рівненщині 8-річного хлопчика доставили у лікарню з важкими травмами. За попередньою інформацією, він потрапив під колеса комбайна.

Нещасний випадок стався у селі Верхівськ. Відповідний виклик надійшов до медиків на гарячу лінію 19 липня о 19:20. На місце виїхала бригада швидкої.

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Подробиці про інцидент

Коли лікарі прибули за вказаною адресою, хлопчик лежала біля комбайна. Дитина перебувала у свідомості, але скаржилася на біль у животі. При цьому, чутливість ніг була збережена.

Медики поклали маленького пацієнта на щит, ввели йому знеболювальні препарати та транспортували його каретою "швидкої" до Рівненської обласної дитячої лікарні.

Зверніть увагу!
Попередньо у хлопчика діагностували закриту тупу травму живота й підозру на перелом кісток тазу. Про інцидент повідомили правоохоронців.

Інший нещасний випадок на Рівненщині

  • На початку липня у селі Чудель 14-річна дитина на велосипеді переїжджала понтонний міст через річку. Колесо потрапило в щілину, підліток впав. 
  • Він перелетів через кермо, а велосипед упав зверху. Отримані травми були несумісні з життям. У хлопчика залишилась сестричка, вони були двійнятами та вчились разом у школі.
  • За словами місцевих чиновників, переправі, де сталася трагедія, вже близько 20 років. На думку старости села, вона все ще у нормальному стані, але руйнується через дощі.
Автор: Ірина Буртик