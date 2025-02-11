На Рівненщині побили працівників ТЦК та пошкодили військову техніку

У Рівненському обласному ТЦК повідомили, що чоловіки призовного віку напали на військовослужбовців ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Їм завдали тілесних ушкоджень і пошкодили військову техніку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пресслужби Рівненського обласного ТЦК та СП.

Дивіться також На Чернігівщині озброєні чоловіки "підрізали" автобус з військовими: забрали двох мобілізованих

На Рівненщині побили працівників ТЦК

У вівторок, 11 лютого, на Рівненщині побили працівників ТЦК.

Сьогодні в одному з районів Рівненської області, під час перевірки військово-облікових документів, особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень, завдали їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що на місце скерували додаткові екіпажі поліції та карети швидкої допомоги.

В Рівненському обласному ТЦК та СП зазначили, що життю та здоров'ю військовослужбовців ТЦК наразі нічого не загрожує. Там вказали, що працівники правоохоронних органів проводять необхідні слідчо-оперативні дії відносно правопорушників.

Зазначається, що громадяни, що скоїли цей злочин будуть притягнуті до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства.

"На даний момент вони вже перебувають в розшуку, адже втекли з місця скоєння злочину", – повідомили в обласному ТЦК.