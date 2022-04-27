На Рівненщині показали, як ладнають пошкоджені будинки після авіаудару росіян

Обстріли російських загарбників пошкодили тисячі житлових будинків в Україні. На Рівненщині продовжують відновлювати розтрощені 25 квітня помешкання українців.

Російські загарбники обстріляли залізничні колії біля Здолбунова. Вибухова хвиля вибила вікна та зірвала дахи з будинків мирних жителів.

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На Рівненщині відновлюють пошкоджені ворогами будинки

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що на Здолбунівщині вже замінили пошкоджені вікна у будинках, які постраждали від ракетних ударів.

Таких будівель було близько 20. Найбільше постраждали помешкання прилеглі до залізничної інфраструктури. Ударною хвилею позривало дахи та вікна. Ще вчора у них швидко відновили покрівлі,

– зауважив посадовець.

За його словами, 26 квітня вікна продовжили встановлювати й в інших будинках. Для цього привезли понад 100 комплектів скла, яке вирізали за індивідуальними розмірами.

"Вкотре дякую рятувальникам, місцевій владі та волонтерам за допомогу та оперативність. Разом ми зможемо більше", – підсумував Коваль.



Ворожий обстріл пошкодив будинки біля Здолбунова / Фото Рівненська ОВА



Вибухова хвиля знесла дахи та вибила вікна / Фото Рівненська ОВА



Пошкоджені будинки вже відновили / Фото Рівненська ОВА

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