На Рівненщині попрощалися з героїчно загиблими воїнами та волонтером

У війні героїчно загинули захисники та волонтер родом із Рівненщини. З двома героями вже попрощалися.

Троє героїв були родом з Рівного, Квасилового та Здолбунівщини. Про це повідомили в Рівненській ОВА 7 квітня.

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У Рівному провели в останню путь захисника Сергія Рижука. Він був досвідченим воїном, командував танковим взводом,

– пишуть в ОВА.

Раніше Рижук захищав Донецький аеропорт, Піски та Водяне. Він загинув від ворожої кулі біля Запоріжжя. Посмертно герой нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

У Квасилові попрощалися з волонтером Михайлом Супруном. Він загинув під Бородянкою на Київщині, коли евакуйовував місцевих жителів. У загиблого залишилися дружина та 7 дітей.



Прощання з Михайлом Супруном / Фото Рівненської ОВА

Здолбунівщина – у скорботі за загиблим захисником Максимом Горковчуком. Він був командиром дорожньо-комендантської роти у місті Попасна,

– мовиться в повідомленні.

Колись чоловік працював дільничним інспектором у колишніх Урвенській та Миротинській сільрадах. Контракт із ЗСУ підписав у 2016 році.

Максим Горковчук загинув на Луганщині. Без батька залишилось 3 сини та маленька дочка.



Захисник Максим Горковчук / Фото Рівненської ОВА