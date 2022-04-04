На Рівненщині призупинили весняний призов на строкову службу. Однак молодь повинна з'явитись до центрів комплектації.

Про це повідомили у пресслужбі Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Згідно з інформацією речниці обласного територіального центру комплектування Тетяни Камерістової, строковий призов "Весна-2022" мав розпочатись 1 квітня. Його призупинили у зв'язку з введенням воєнного стану.

На території всієї України оголосили загальну мобілізацію, тож призовну кампанію призупинили. Водночас молодь віком від 18 до 27 років повинна з'явитись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,

– зазначила Камерістова.

Вона додала, що це потрібно виключно для уточнення облікових даних та проходження медкомісії. Прийти у територіальні центри варто до 10 квітня, не чекаючи повістки.

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