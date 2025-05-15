На Рівненщині пролунали вибухи

Вранці 15 травня Росія атакувала Україну "Шахедами". Вибухи пролунали в Рівненській області.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 Канал.

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Вибухи на Рівненщині 15 травня

Вибухи в Рівненській області пролунали близько 05:54. Раніше Повітряні сили попереджали по ворожі безпілотники. Зокрема, о 05:12 українські військові писали, що група "Шахедів" на півдні Рівненщини курсом на північний захід.

Офіційних повідомлень від місцевої влади щодо вибухів поки не було.

Зауважимо, повітряну тривогу в Рівненській області оголосили о 05:15. Станом на 06:05 вона триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.