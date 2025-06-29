На Рівненщині пролунали вибухи: область атакують російські БпЛА

Росіяни атакували Рівенщину у ніч на 29 червня. Повідомляють про роботу ППО в області.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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Що відомо про вибухи на Рівненщині

О 00:20 в мережі з'явилися перші повідомлення про вибухи на Рівненщині. За кілька хвилин до цього колишній міський голова Рівного Олександр Тертяк попереджав про загрозу застосування БпЛА в місті та області. Він також закликав перебувати в укритті.

Вже о 00:28 Коваль повідомив, що в області працює ППО.

На Рівненщині працює ППО. Зберігаймо спокій. Наші військові найкращі,

– написав він.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, раніше була інформація про вибухи у Києві. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО в столиці, він також закликав киян перебувати в укриттях.