На Рівненщині пролунали вибухи: область атакують російські БпЛА
- На Рівненщині в ніч на 29 червня пролунали вибухи через атаку російських БпЛА.
- Місцева ППО працювала під час атаки, мешканців закликали перебувати в укриттях.
Росіяни атакували Рівенщину у ніч на 29 червня. Повідомляють про роботу ППО в області.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.
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Що відомо про вибухи на Рівненщині
О 00:20 в мережі з'явилися перші повідомлення про вибухи на Рівненщині. За кілька хвилин до цього колишній міський голова Рівного Олександр Тертяк попереджав про загрозу застосування БпЛА в місті та області. Він також закликав перебувати в укритті.
Вже о 00:28 Коваль повідомив, що в області працює ППО.
На Рівненщині працює ППО. Зберігаймо спокій. Наші військові найкращі,
– написав він.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, раніше була інформація про вибухи у Києві. Міський голова Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО в столиці, він також закликав киян перебувати в укриттях.