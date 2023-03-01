На Рівненщині судитимуть викладачку вишу за поширення комуністичної символіки

На Рівненщині викладачку одного з ВНЗ підозрюють у поширенні та публічному використанні комуністичної символіки. Вона офіційно заборонена в Україні.

Як зазначили у прокуратурі, жінка займалася пропагандою тоталітарного режиму у соціальній мережі "Однокласники".

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У чому звинувачують жінку

За даними слідчих, 68-річна жителька обласного центру та викладачка одного з вишів через свою сторінку у російській соцмережі займалася пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Також жінка поширювала радянські символи, які є заборонені Законом України з 2015 року.

З-поміж листівок та тематичних "подарунків" у соцмережі вона, також, розмістила та публічно використовувала зображення державного герба та фото керівництва СРСР, а також інші світлини з поєднанням серпа та молота,

– повідомили у прокуратурі.

Наразі правоохоронці зафіксували 6 епізодів забороненої діяльності. Триває досудове розслідування.

Яке покарання їй загрожує

Якщо провину жінки доведуть, то санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без.

Додамо, що в Україні та усьому світі активно триває декомунізація. Так, у Фінляндії нарешті знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. Сталося це 4 жовтня у місті Котка, де стояло погруддя. Побачити це прийшли десятки людей. Дехто навіть приніс шампанське, щоб відсвяткувати демонтаж пам'ятника.