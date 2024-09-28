На Рівненщині вночі збили ворожу ціль: уламки пошкодили ЛЕП

Ворожі "Шахеди" вночі 28 вересня фіксували на Рівненщині. Там Сили ППО збили ворожу ціль.

На жаль, уламки пошкодили ЛЕП. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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Що відомо про атаку "Шахедами" на Рівненщині

Уламки під час падіння пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства,

– повідомив Олександр Коваль.

На щастя, унаслідок атаки постраждалих немає. Без світла залишилось 70 споживачів.

Наразі на місці падіння уламків російського "Шахеда" працюють усі відповідні служби.

Загалом Росія у ніч на 28 вересня атакувала Україну 73 ударними безпілотниками та 2 ракетами.

ППО вдалося збити:

69 із 73 дронів-камікадзе;

2 із 2 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ворожих ударних БпЛа типу "Shahed" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачено на території України", – повідомили у Повітряних силах.