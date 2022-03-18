На Рівненщині вже проживають понад 20 тисяч переселенців: в яких районах найбільше

Західна Україна продовжує приймати переселенців, які покидають гарячі точки нашої країни через війну. Так, на Рівненщині вже проживає 20 315 внутрішньопереміщених осіб, і половина з них – діти.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль зазначив, що всім вимушено евакуйованим українцям з інших регіонів необхідно зареєструватися за номерами – 0985058325, 0970088191 або 0362400100.

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У яких районів Рівненської області проживає найбільше переселенців:

Рівненський район – 11 189 осіб;

Дубенський район – 4 183 особи;

Сарненський район – 3 267 осіб;

Вараський район 1 676 осіб.

Половина з переселенців – діти

Із 20 315 внутрішньо переміщених осіб майже 10 тисяч – це діти:

617 – діти віком до 3-х років;

1 269 – діти віком від 3 до 6 років;

3 846 – діти до 18 років;

4 285 – студенти.

Додамо, що у Львові є чітка схема для переселенців. Зокрема, всі чоловіки призовного віку обов'язково повинні зареєструватися у військкоматі.

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