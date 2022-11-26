На Рівненщині юнак облаяв священника Московського патріархату й отримав штраф

Райсуд на Рівненщині призначив 119 гривень штрафу юнакові, який обматюкав священника Української православної церкви Московського патріархату. Інцидент стався у селі Хорів Острозької громади на початку листопада.

У постанові Острозького райсуду йдеться про те, що вночі 5 листопада юнак разом з друзями підійшов до церкви у селі Хорів та почав знімати звідти український прапор, встановлений біля воріт. До хлопця підійшов священник та інші віряни УПЦ МП, між групами розпочалась суперечка, пише 24 канал.

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Хлопець зізнався, що дійсно таке зробив

У суді хлопець визнав провину та не заперечував, що справді нецензурно висловлювався до священнослужителя. Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві.

Обвинувачений біля воріт церкви Свято-Петропавлівського храму нецензурно лаявся та образливо висловлювався на адресу священника, кричав та голосно вигукував нецензурні слова, під час сварки намагався зняти стяг з кріплення біля воріт церкви, розбудив громадян, які проживали поруч,

– йдеться в адмінпротоколі.

Юнак під час судового засідання підтвердив, що дійсно таке вчинив. Він пояснив, що вночі разом з двома друзями прийшов до церкви, аби сфотографуватись на фоні храму та українського стяга. Побачивши, що деревина, на якій закріплений прапор, обмотана скотчем, юнак вирішив відмотати його.

В цей час підійшов священник УПЦ МП та інші люди, які перебували на території церкви. Між ними розпочалась суперечка, під час якої юнак нецензурно висловився до священника.

Яке покарання очікує на юнака

Навіщо ж юнак знімав прапор, у постанові не пояснено, втім, одна з очевидиць зазначила, що хлопець заявляв, що "український прапор не має тут знаходитись".

Хлопця визнали винним у дрібному хуліганстві. Суддя призначив йому 119 гривень штрафу. Також він повинен сплатити 496 гривень штрафу. Постанова поки що не набрала законної сили, тож юнак може оскаржити її в апеляційному суді.

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Громада в селі Хорів Острозької громади проголосувала за перехід в Православну церкву України на початку травня цього року. Втім, досі тривають суперечки за місцевий Свято-Петропавліський храм. Наразі питання щодо приналежності храму вирішують у суді.