На Рівненщині значно посилять карантин на Великодні свята: перелік обмежень

У Рівненській області вирішили посилити карантинні обмеження на період Великодніх свят. Влада планує максимально обмежити відвідування церков і кладовищ у регіоні.
Джерело:фейсбук Віталія Коваля
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль. Нові обмеження набивають чинності вже від 24 квітня.
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Як заявив Коваль, рішення про посилення обмежень ухвалили на засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Комісія рекомендувала органам місцевого самоврядування:
- Заборонити проведення масових релігійних заходів за участю: всередині храмів не більше 1 особи на 4 квадратних метра. На вулиці – дистанція не менше 1,5 метра.
- Максимально обмежити відвідування кладовищ під час проведення поминальних днів.
- Передбачити можливість транслювання богослужінь на прилеглу до храмів територію.
- Збільшити кількість одиниць громадського транспорту, аби уникнути скупчення людей.
Друзі, давайте разом не допустимо нових спалахів після Великодня. Не будьте легковажними до карантинних обмежень. Давайте рухатися не до червоної, а до жовтої, а згодом – зеленої зони! Будьмо свідомі,
– закликав містян Віталій Коваль.
Додамо, що У Міністерстві охорони здоров'я раніше заявили, що не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень. Водночас МОЗ підготувало рекомендації для релігійних закладів.