На Рівненщину прибула друга партія Starlink

13 березня 2022 , 11:05
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Джерело:

телеграм Віталія Коваля

В Україну нещодавно прибула чергова партія обладнання від SpaceX для роботи супутникового інтернету Starlink.

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що область отримала другу партію Starlink – глобальної супутникової системи Starlink, яка забезпечує безперебійний зв’язок у будь-яких ситуаціях.

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Ми розподіляємо системи між тими, від кого залежить прийняття швидких та злагоджених рішень під час протидії ворогу,
– повідомив Коваль.

Він подякував уряду України та Ілону Маску за підтримку.

Рівненщина отримала другу партію Starlink / фото Віталія Коваля

Що таке Starlink?

Це система безпровідного супутникового зв'язку, що надає доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали працюють завдяки мережі супутників на орбіті. Starlink надає можливість майже у будь-якій точці Землі встановити безперебійний зв'язок.

Автор: Марта Пономаренко