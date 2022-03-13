На Рівненщину прибула друга партія Starlink
Джерело:телеграм Віталія Коваля
В Україну нещодавно прибула чергова партія обладнання від SpaceX для роботи супутникового інтернету Starlink.
Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що область отримала другу партію Starlink – глобальної супутникової системи Starlink, яка забезпечує безперебійний зв’язок у будь-яких ситуаціях.
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Ми розподіляємо системи між тими, від кого залежить прийняття швидких та злагоджених рішень під час протидії ворогу,
– повідомив Коваль.
Він подякував уряду України та Ілону Маску за підтримку.
Рівненщина отримала другу партію Starlink / фото Віталія Коваля
Що таке Starlink?
Це система безпровідного супутникового зв'язку, що надає доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали працюють завдяки мережі супутників на орбіті. Starlink надає можливість майже у будь-якій точці Землі встановити безперебійний зв'язок.