Рівненська область переходить у червону зону карантину

Червона зона карантину з 27 січня розширюється: туди переходить Рівненська область. Упродовж доби 24 січня на території регаону виявили 809 нових інфікованих.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У вівторок, 25 січня, вона зібралася на позачергове засідання.

Зауважте Івано-Франківська область пішла на локдаун: які обмеження діють у червоній зоні

Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області,

– наголосив Немчінов.



Карантинні зони в Україні / МОЗ

Коронавірус в Україні: останні новини

Упродовж доби 24 січня в Україні зафіксували 19 118 нових інфікованих коронавірусом. Серед них 2 809 дітей.

Госпіталізували 1 507 заражених. На жаль, з життя пішла 161 людина.

Лідером за поширенням коронавірусу стала Львівщина. Там за добу виявили 2299

інфікованих.

інфікованих. Загалом від початку пандемії в Україні заразилися 3 889 488 людей. Пішли з життя понад 90 тисяч людей.

На Львівщині погіршується епідеміологічна ситуація . Саме тому вже 25 січня область може також перейти у червону зону карантинних обмежень. Втім, офіційного рішення про це наразі немає.

Допис Немчінова:

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області.