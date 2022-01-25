Рівненська область переходить у червону зону карантину
Джерело:телеграм Олега Немчінова
Червона зона карантину з 27 січня розширюється: туди переходить Рівненська область. Упродовж доби 24 січня на території регаону виявили 809 нових інфікованих.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У вівторок, 25 січня, вона зібралася на позачергове засідання.
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Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області,
– наголосив Немчінов.
Карантинні зони в Україні / МОЗ
Коронавірус в Україні: останні новини
- Упродовж доби 24 січня в Україні зафіксували 19 118 нових інфікованих коронавірусом. Серед них 2 809 дітей.
- Госпіталізували 1 507 заражених. На жаль, з життя пішла 161 людина.
- Лідером за поширенням коронавірусу стала Львівщина. Там за добу виявили 2299
інфікованих.
- Загалом від початку пандемії в Україні заразилися 3 889 488 людей. Пішли з життя понад 90 тисяч людей.
Допис Немчінова:
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області.