Рівненська область переходить у червону зону карантину

25 січня 2022 , 11:10
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Джерело:

телеграм Олега Немчінова

Червона зона карантину з 27 січня розширюється: туди переходить Рівненська область. Упродовж доби 24 січня на території регаону виявили 809 нових інфікованих.

Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У вівторок, 25 січня, вона зібралася на позачергове засідання.

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Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області,
– наголосив Немчінов.


Карантинні зони в Україні / МОЗ

Зауважте! На Львівщині погіршується епідеміологічна ситуація. Саме тому вже 25 січня область може також перейти у червону зону карантинних обмежень. Втім, офіційного рішення про це наразі немає.

Коронавірус в Україні: останні новини

  • Упродовж доби 24 січня в Україні зафіксували 19 118 нових інфікованих коронавірусом. Серед них 2 809 дітей.
  • Госпіталізували 1 507 заражених. На жаль, з життя пішла 161 людина.
  • Лідером за поширенням коронавірусу стала Львівщина. Там за добу виявили 2299
    інфікованих. 
  • Загалом від початку пандемії в Україні заразилися 3 889 488 людей. Пішли з життя понад 90 тисяч людей.

Допис Немчінова:

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області.

Автор: Мар'яна Бекало