На Рівненській АЕС сталося аварійне відключення енергоблоку: подробиці

Енергоблок №4 Рівненської АЕС відключили від енергомережі. Причина – хибне формування резервного диференційного захисту блоку.

Відключення АЕС від мережі відбулося 25 червня, о 19:39. За попередньою оцінкою, подію кваліфікували як порушення категорії "П05/1".

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Аварійне відключення енергоблоку на Рівненській АЕС

Відключено від мережі енергоблок №4 РАЕС (ВВЕР-1000) електричними захистами з впливом на відключення блокових вимикачів зі спрацюванням аварійного захисту,

– йдеться у повідомленні.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не зафіксували. Причина відключення енергоблоку – хибне формування резервного диференційного захисту блоку.

Станом на 20:39 25 червня у роботі перебували 3 енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 725 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування чинних енергоблоків та персоналу не було.

На електростанції наголосили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на як на самій АЕС, так і на прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

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Категорія "П05/1" означає зупинення реакторної установки в процесі експлуатації енергоблоку, які зумовлені: відмовами обладнання (елементів), помилками персоналу або помилковими рішеннями, зовнішніми впливами штучного або природного походження.