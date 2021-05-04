Забив штахетою на смерть: 18-літнього хлопця підозрюють у жорстокій розправі на Рівненщині
У Вараському районі, що на Рівненщині, 18-річний хлопець відпочивав зі знайомим. Під час сварки хлопець вирвав дерев'яну штахетину з паркану і побив іншого.
Джерело:Нацполіція
Як наслідок – 28-річний знайомий хлопця загинув через численні жорстокі травми. Тепер потенційному нападнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
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Що відомо про розправу
Інцидент стався 2 травня. Відомо, що хлопці відпочивали на березі місцевої водойми. Крім цього, вони вживали алкоголь. Згодом чоловіки чомусь почали сваритись і спершу наче залагодили конфлікт.
Після чергових чарок, чоловіки знову розійшлися не на жарт, але домовитись так і не змогли.
Тоді 18-річний хлопець вирвав штахету з дерев'яного паркану та агресивно побив нею 28-річного знайомого, він наніс безліч ударів. Коли хлопець скоїв напад, він просто розвернувся та втік з галявини.
Кажуть, що між односельцями упродовж тривалого часу були неприязні стосунки. Чому ж тоді вони проводили разом час – невідомо.
Хлопці відпочивали біля озерця / Фото Нацполіції
Що сталося з постраждалим хлопцем
Лише вранці наступного дня побитого чоловіка знайшов його батько на тому ж місці – він проживає неподалік. Син був без свідомості.
Він одразу ж викликав швидку. На жаль, попри зусилля медиків, 28-річний чоловік помер. Його не вдалося врятувати через безліч травм:
- набряк головного мозку;
- відкриту черепно-мозкову травму;
- перелом кісток черепа;
- крововилив;
- забій мозку.
Що загрожує 18-річному хлопцеві
Його затримали. Юнака підозрюють за кримінальною статтею про Молодику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
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