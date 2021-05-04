У Вараському районі, що на Рівненщині, 18-річний хлопець відпочивав зі знайомим. Під час сварки хлопець вирвав дерев'яну штахетину з паркану і побив іншого.

Як наслідок – 28-річний знайомий хлопця загинув через численні жорстокі травми. Тепер потенційному нападнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Зверніть увагу У Миколаєві від ускладнень коронавірусу померла породілля

Що відомо про розправу

Інцидент стався 2 травня. Відомо, що хлопці відпочивали на березі місцевої водойми. Крім цього, вони вживали алкоголь. Згодом чоловіки чомусь почали сваритись і спершу наче залагодили конфлікт.

Після чергових чарок, чоловіки знову розійшлися не на жарт, але домовитись так і не змогли.

Тоді 18-річний хлопець вирвав штахету з дерев'яного паркану та агресивно побив нею 28-річного знайомого, він наніс безліч ударів. Коли хлопець скоїв напад, він просто розвернувся та втік з галявини.

Кажуть, що між односельцями упродовж тривалого часу були неприязні стосунки. Чому ж тоді вони проводили разом час – невідомо.



Хлопці відпочивали біля озерця / Фото Нацполіції

Що сталося з постраждалим хлопцем

Лише вранці наступного дня побитого чоловіка знайшов його батько на тому ж місці – він проживає неподалік. Син був без свідомості.

Він одразу ж викликав швидку. На жаль, попри зусилля медиків, 28-річний чоловік помер. Його не вдалося врятувати через безліч травм:

набряк головного мозку;

відкриту черепно-мозкову травму;

перелом кісток черепа;

крововилив;

забій мозку.

Що загрожує 18-річному хлопцеві

Його затримали. Юнака підозрюють за кримінальною статтею про Молодику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі .

Увага! Поліцейські з'ясували, що хлопця раніше не судили, однак він притягувався до адмінвідповідальності за вчинення дрібного хуліганства та куріння у громадських місцях.