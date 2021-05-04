В Варашском районе, что на Ровненщине, 18-летний парень отдыхал со знакомым. Во время ссоры парень вырвал деревянную доску с забора и избил другого.

Как следствие – 28-летний знакомый парня погиб из-за многочисленных жестоких травмы. Теперь потенциальному нападающему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Обратите внимание В Николаеве от осложнений коронавируса умерла роженица

Что известно о расправе

Инцидент произошел 2 мая. Известно, что ребята отдыхали на берегу местной водоема. Кроме этого, они употребляли алкоголь. Впоследствии мужчины почему-то начали ссориться и сначала вроде бы уладили конфликт.

После очередных рюмок, мужчины снова разошлись не на шутку, но договориться так и не смогли.

Тогда 18-летний парень вырвал доску из деревянного забора и агрессивно побил ней 28-летнего знакомого, он нанес множество ударов. Когда парень совершил нападение, он просто развернулся и скрылся с поляны.

Говорят, что между односельчанами на протяжении длительного времени были неприязненные отношения. Почему же тогда они проводили вместе время – неизвестно.



Ребята отдыхали у озера / Фото Нацполиции

Что произошло с пострадавшим парнем

Только утром следующего дня избитого мужчину нашел его отец на том же месте – он проживает неподалеку. Сын был без сознания.

Он сразу же вызвал скорую. К сожалению, несмотря на усилия медиков, 28-летний мужчина скончался. Его не удалось спасти из-за множества травм:

отека головного мозга;

открытой черепно-мозговой травмы;

перелома костей черепа;

кровоизлияния;

ушиба мозга.

Что грозит 18-летнему парню

Его задержали. Юношу подозревают по уголовной статье, парню грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Внимание! Полицейские выяснили, что парня раньше не судили, однако он привлекался к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и курения в общественных местах.