Забил доской на смерть: 18-летнего парня подозревают в жестокой расправе на Ровненщине
В Варашском районе, что на Ровненщине, 18-летний парень отдыхал со знакомым. Во время ссоры парень вырвал деревянную доску с забора и избил другого.
Источник:Нацполиция
Как следствие – 28-летний знакомый парня погиб из-за многочисленных жестоких травмы. Теперь потенциальному нападающему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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Что известно о расправе
Инцидент произошел 2 мая. Известно, что ребята отдыхали на берегу местной водоема. Кроме этого, они употребляли алкоголь. Впоследствии мужчины почему-то начали ссориться и сначала вроде бы уладили конфликт.
После очередных рюмок, мужчины снова разошлись не на шутку, но договориться так и не смогли.
Тогда 18-летний парень вырвал доску из деревянного забора и агрессивно побил ней 28-летнего знакомого, он нанес множество ударов. Когда парень совершил нападение, он просто развернулся и скрылся с поляны.
Говорят, что между односельчанами на протяжении длительного времени были неприязненные отношения. Почему же тогда они проводили вместе время – неизвестно.
Ребята отдыхали у озера / Фото Нацполиции
Что произошло с пострадавшим парнем
Только утром следующего дня избитого мужчину нашел его отец на том же месте – он проживает неподалеку. Сын был без сознания.
Он сразу же вызвал скорую. К сожалению, несмотря на усилия медиков, 28-летний мужчина скончался. Его не удалось спасти из-за множества травм:
- отека головного мозга;
- открытой черепно-мозговой травмы;
- перелома костей черепа;
- кровоизлияния;
- ушиба мозга.
Что грозит 18-летнему парню
Его задержали. Юношу подозревают по уголовной статье, парню грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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