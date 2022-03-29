У Рівненській ОВА відповіли, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Загроза нападу на Україну зі сторони Білорусі залишається. Однак наразі на кордоні спокійно.

Попри це, українські захисники готові до різного розвитку подій. Про це в ефірі 24 каналу розповів голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Ми повинні бути готовими, – Коваль

"На Рівненщині – 218 кілометрів кордону з Білоруссю. Там зараз спокійно, кордон не порушений", – наголосив Коваль.

У нас висока довіра до Збройних Сил України. Наші захисники надійно зайняли позиції разом із теробороною, добровольчими формуваннями громад ТрО,

– розповів голова Рівненської ОВА.

За його словами, регіон активно готується до можливого нападу – проводять вишкіл, тактичні заняття. Між підрозділами відчувається злагодженість.

"Ми розуміємо, що нападу зі сторони Білорусі, можливо, і не буде. Однак ми точно повинні бути готовими", – вважає Коваль.

Яка ситуація на кордоні з Білоруссю: дивіться відео