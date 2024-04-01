Буде служити в бойовій частині: скандальний військком з Рівного написав рапорт на звільнення

Начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковник Олександр Ярмошевич написав рапорт на переведення в бойову частину після того, як потрапив у скандал із поцілунками колег на роботі.

В Оперативному командуванні "Захід" зазначили, що не мають претензій до того, як військком виконував свої службові обов'язки. Водночас наголосили, що особисті питання військовослужбовці не мають розв'язувати на робочому місці, натякнувши на поширене попредньо у мережі відео, на якому той цілується з декількома різними жінками в різний час.

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Командування підписало наказ

Зазначать, що військовий сам написав рапорт із проханням перевести його до однієї з бойових частин, а командування підписало відповідний наказ. Крім того, наголошують, що наразі з'ясовують, яким чином було встановлено камери у службовому приміщенні військкома.

Витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження "лідерів" суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання інформаційної гігієни та більш ретельної перевірки першоджерел,

– додали в командуванні.

Що цьому передувало