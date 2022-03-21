Росіяни випустили 4 ракети по Рівному: системи ППО спрацювали майже бездоганно

Російські військові ввечері 21 березня випустили 4 ракети по Рівному. Містяни повідомляли, що чули вибухи, проте виявилося, що тоді працювала українська ППО.

Про звуки вибухів повідомили після оголошення тривоги, приблизно о 19:40. Саме у цей момент наші захисники почали збивати "подарунки" від окупантів.

Важливо Окупанти завдали два ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині

ЗСУ збили більшість ракет

Детальніше про все розповів голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він зазначив, що службовці та системи ППО зробили дуже багато, щоб захистити жителів міста.

Ворог продовжує біснуватись. Сьогодні, під час 7 повітряної тривоги, ввечері в Рівненському районі зафіксовано 4 ракетні удари з повітря. З трьома ракетами наші Збройні Сили справилися,

– сказав Коваль.

Проте все ж один з пристроїв долетів до точки призначення. Наразі деталі щодо місця влучання не оприлюднюють. Коваль додав, що зараз невідомо, чи є постраждалі.

Звернення Віталія Коваля щодо ракетних ударів: дивіться відео

Удар по полігону Рівненщини

Окупанти вранці 21 березня завдали 2 ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині. В ОВА тоді запевнили, що загалом ситуація в області контрольована. Кордон непорушний.

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