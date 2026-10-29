У Рівному пролунав вибух

Вдень 29 жовтня у жителі Рівного почули звук вибуху. У той момент у регіоні не була оголошена повітряна тривога.

Про це пише Суспільне.

Що відомо?

Вибух у Рівному пролунав близько 16:16. У цей час в жодному районі області не було загрози російської атаки, судячи з того, що повітряну тривогу там не оголошували.

Наразі місцева влада не інформувала про можливі причини чи наслідки вибуху, що чули містяни.

Все ж у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше дістатися укриття і перебувати там до відбою загрози.

Останні атаки по Україні

У четвер, 29 жовтня, Росія завдала кількох смертельних ударів по Україні. Так, ворог тероризував Чернігів, внаслідок чого двоє людей загинули та ще понад 20 постраждали. Також через атаку у місті горіли магазини та автомобілі.