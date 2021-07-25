У Рівному шахрайка "розводить" таксистів на гроші: десятки водіїв постраждали

У Рівному жінка вправно заробляла на довірливих водіях таксі. Шахрайка з досвідом позичала в них гроші, а потім зникала.

Її жертвами став не один водій таксі. Наразі до правоохоронців звернулися вже 10 потерпілих, але насправді їх може бути значно більше.

Важливо Шахраї у яскравих жилетах: як залишити машину без нелегальних паркувальників й уникнути штрафу

Як діяла шахрайка

Жінка замовляла таксі та просила відвести її додому або у справах. Рахунок за поїздку становив зазвичай декілька сотень гривень. Однак пані ніколи не платила, а лише обіцяла, що принесе гроші з квартири. Після цього вона тікала та вимикала телефон.

Але були випадки, коли шахрайка крала гроші водіїв та навіть пограбувала АЗС, куди її просили завести нібито за продуктами та алкоголем. Вражає, але інколи жінка навіть просила позичити їй гроші.

Розкрити злочинну схему довелося завдяки зусиллям одного з водіїв таксі, який звернувся до поліції. Не отримавши по закінченню поїздки плату за проїзд, ошуканий таксист повернувся на заправку, куди підвозив жінку. Там він отримав фото з камер спостереження.



Шахрайка з Рівного / Скриншот з відео з камер спостереження

Правоохоронці знайшли жінку

Поліцейські вже розшукали жінку та вручили їй повістку на допит. Вони просять звернутися по допомогу всіх, кого надурила громадянка.

Сусіди упізнали жінку та розповіли, що вона справді заміжня і має 2 дитини. Один із місцевих мешканців поскаржився, що у квартирі родини неспокійно: подружжя постійно свариться.