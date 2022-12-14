У Рівному вибухнув газовий котел: пекельний момент потрапив на відео
Джерело:Суспільне
У Рівному 14 грудня вибухнув котел. Інцидент стався близько 07:10 на вулиці Котляревського.
Вибух пролунав у мінікотельні гуртожитку №2 РДГУ. Її уламки розлетілися на десятки метрів. Окрім того, гуртожиток втратив декілька вікон. На щастя, на воду та електропостачання інцидент не вплинув.
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Повідомляють, що вибух не призвів до подальшого горіння. Обійшлося без постраждалих. Справжнім викликом стало те, як повернути опалення у гуртожиток.
Оскільки ця газова мінікотельня здавалась в експлуатацію років 20 тому, а гуртожиток був відключений від центрального теплопостачання, то сьогодні будемо розв'язувати питання, як забезпечити подачу теплоносія, адже 130 мешканців залишились без опалення,
– мовиться у повідомленні.
Згодом повідомили, що наразі триває робота, аби під'єднати гуртожиток до центрального теплопостачання. Терміново необхідно придбати деякі матеріали. Робитимуть усе можливе, аби повернути тепло.
У Рівному вибухнув котел: дивіться відео
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