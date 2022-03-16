У Рівному відновлює роботу зоопарк: мер закликає підтримати установу відвідинами

Зоопарк у Рівному знову відкриють для відвідувачів. Мер закликав людей відвідувати заклад, аби установа знову отримувала гроші на корм для тварин.

Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Точну дату відкриття зоопарку оголосять вже 16 березня.

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Міський голова Рівного закликав людей відвідувати заклад. Це дозволить установі знову почала отримувати надходження й мати гроші на корм для тварин.

Третяк також додав, що з Рівного відправили бус із кормом для тварин у харківському зоопарку.